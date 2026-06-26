Полуторагодовалый мальчик подавился куском плинтуса и чуть не задохнулся в Москве

В Москве ребенок подавился куском плинтуса и чуть не задохнулся

В Москве полуторагодовалый мальчик чуть не задохнулся, подавившись куском плинтуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Мать ребенка заметила, что он стал задыхаться, и немедленно вызвала скорую. Через несколько минут на месте была реанимационная бригада — мальчик находился в сознании, но дышал с трудом.

Ребенка экстренно доставили в больницу и поместили в противошоковую палату. Врачи обнаружили в дыхательных путях острый фрагмент пластикового плинтуса — он повредил слизистую бронха и вызвал опасный отек, грозивший полной остановкой дыхания.

Медики успешно извлекли плинтус и восстановили проходимость дыхательных путей мальчика. Состояние ребенка стабилизировалось, его выписали домой.

Ранее врачи около двух месяцев боролись за жизнь двухлетнего ребенка, который подавился супом.