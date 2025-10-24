Врачи около двух месяцев боролись за жизнь двухлетнего ребенка, который подавился супом

В Свердловской области спасли двухлетнего малыша, который подавился супом. Он провел почти две недели на ИВЛ, а через месяц его состояние усугубила тяжелая пневмония. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Маленький Макар поперхнулся во время еды, и комок попал ему в легкие, вызвав удушье. Когда сатурация упала до 35%, его интубировали и подключили к аппарату ИВЛ в Областной детской больнице Екатеринбурга. Далее медики очистили дыхательные пути и провели операцию из-за двухстороннего пневмоторакса. В общей сложности Макар провел на ИВЛ еще 12 суток, а когда смог дышать самостоятельно, был выписан домой.

Однако уже через месяц на контрольном рентгеновском обследовании у Макара обнаружили двухстороннее поражение легких и госпитализировали его в инфекционное отделение. Уральские медики обратились за помощью к столичным коллегам, и ребенка доставили в Москву, где он провел три недели в медико-хирургическом центре им. Пирогова. Сейчас Макар чувствует себя лучше, но до сих пор находится под наблюдением врачей.

