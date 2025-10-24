На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи около двух месяцев боролись за жизнь двухлетнего ребенка, который подавился супом

Уральские врачи спасли ребенка после того, как он подавился супом
true
true
true
close
minzdrav.midural.ru

В Свердловской области спасли двухлетнего малыша, который подавился супом. Он провел почти две недели на ИВЛ, а через месяц его состояние усугубила тяжелая пневмония. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Маленький Макар поперхнулся во время еды, и комок попал ему в легкие, вызвав удушье. Когда сатурация упала до 35%, его интубировали и подключили к аппарату ИВЛ в Областной детской больнице Екатеринбурга. Далее медики очистили дыхательные пути и провели операцию из-за двухстороннего пневмоторакса. В общей сложности Макар провел на ИВЛ еще 12 суток, а когда смог дышать самостоятельно, был выписан домой.

Однако уже через месяц на контрольном рентгеновском обследовании у Макара обнаружили двухстороннее поражение легких и госпитализировали его в инфекционное отделение. Уральские медики обратились за помощью к столичным коллегам, и ребенка доставили в Москву, где он провел три недели в медико-хирургическом центре им. Пирогова. Сейчас Макар чувствует себя лучше, но до сих пор находится под наблюдением врачей.

Ранее российские врачи спасли мальчика, проглотившего ключ от металлической банки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами