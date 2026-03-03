Причиной масштабного отключения связи в США оказалась белка, перегрызшая провода

В штате Огайо причиной масштабного отключения связи оказалась белка, перегрызшая оптоволоконные линии, пишет UPI.

Инцидент привел к отключению телефонной и интернет-связи в ряде государственных учреждений округа, включая офис окружной прокуратуры. Изначально власти предполагали, что перебои вызваны случайным повреждением подземного кабеля подрядчиками.

Однако, как сообщил администратор округа Мэтт Спрингер на заседании комиссаров, расследование показало иную причину. По его словам, белка устроила гнездо внутри инфраструктуры оптоволоконной сети и повредила несколько линий.

«Трудно такое придумать», — отметил Спрингер, комментируя ситуацию.

Власти заявили, что совместно с интернет-провайдерами и операторами местной сети принимают меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее в Германии 100 тыс. человек остались без света из-за куницы.