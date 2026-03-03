Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Причиной масштабного отключения связи в США оказалась белка, перегрызшая провода

UPI: в Огайо перегрызшая провода белка стала причиной отключения связи
nojafoto/Shutterstock/FOTODOM

В штате Огайо причиной масштабного отключения связи оказалась белка, перегрызшая оптоволоконные линии, пишет UPI.

Инцидент привел к отключению телефонной и интернет-связи в ряде государственных учреждений округа, включая офис окружной прокуратуры. Изначально власти предполагали, что перебои вызваны случайным повреждением подземного кабеля подрядчиками.

Однако, как сообщил администратор округа Мэтт Спрингер на заседании комиссаров, расследование показало иную причину. По его словам, белка устроила гнездо внутри инфраструктуры оптоволоконной сети и повредила несколько линий.

«Трудно такое придумать», — отметил Спрингер, комментируя ситуацию.

Власти заявили, что совместно с интернет-провайдерами и операторами местной сети принимают меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее в Германии 100 тыс. человек остались без света из-за куницы.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!