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Врач перечислил средства, которые нужно взять на летний отдых

Врач Тимаков: на летний отдых важно взять с собой легкий рюкзак
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Летом в поездки нужно брать средства, которые обеспечат комфортный отдых, а также защиту от насекомых, солнечных лучей и жары. Об этом kp.ru рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук, руководитель одного из московских медицинских центров Евгений Тимаков.

По словам специалиста, в первую очередь на природу необходимо взять репелленты от комаров, такие как электрофумигатор и защитный спрей. Не менее важно не забыть солнцезащитный крем с достаточным SPF.

Врач также посоветовал взять с собой небольшой легкий рюкзак, в который можно будет убрать вещи, необходимые для похода на экскурсии, прогулки по городу и на природе. Таким образом удастся правильно распределить нагрузку по спине.

При этом в сумке у каждого отдыхающего должны находиться спасательные средства, такие как баллончик от астмы, средства от аллергии, бутылка воды и пластыри. Людям, которые склонны к полноте, эксперт порекомендовал взять с собой детскую присыпку или тальк. Благодаря таким продуктам удастся предотвратить натирание внутренней стороны бедер в жару.

«Плюс средства, которые позволят не застрять в дороге, если вы путешествуете на автомобиле. Это вторые ключи, чтобы, скажем, в паре у каждого был ключ от машины; буксировочный трос, прикуриватель или пускач», — подчеркнул врач.

До этого аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» рассказали, что за последний год расходы россиян на спортивные товары и туристическое снаряжение выросли. По их словам, в 2025 году средний ежемесячный чек на подобные покупки составлял около 11,8 тыс. рублей, то в 2026 году он достиг 15,1 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы потратить на дачный комфорт.

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