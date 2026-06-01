Россияне стали больше тратить на туристическую экипировку

За последний год расходы россиян на спортивные товары и туристическое снаряжение выросли: если в 2025 году средний ежемесячный чек на подобные покупки составлял около 11,8 тыс. рублей, то в 2026 году он достиг 15,1 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

По их данным, 38% опрошенных стали чаще покупать товары именно известных брендов, несмотря на рост цен, поскольку рассчитывают на более высокое качество и долговечность продукции.

Наиболее активно траты выросли среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет. На эту категорию пришлось 34% всех участников опроса, регулярно приобретающих спортивную экипировку и товары для путешествий. Еще 29% составили респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, 18% пришлось на группу 18–24 года, 13% на россиян 45–54 лет и 6% на аудиторию 55–65 лет.

В этом году россияне чаще инвестируют в экипировку для фитнеса, бега, трейлраннинга и горного туризма. Участники исследования отмечали, что за последний год вырос интерес к функциональной одежде, технологичным кроссовкам, спортивным часам и туристическим аксессуарам. Подавляющее большинство респондентов (73%) объясняли увеличение расходов популярностью внутреннего туризма и стремлением вести более активный образ жизни.

Самыми затратными покупками оказались велосипеды премиального сегмента, туристические рюкзаки и профессиональная одежда для походов. В среднем на такие покупки россияне тратили от 45 тыс. до 110 тыс. рублей за вещь. Отдельная категория расходов пришлась на умные спортивные часы и экшн-камеры, спрос на которые за год вырос на 31%.

Больше всех на подобного рода товары традиционно тратят представители IT-сферы. Средний бюджет IT-специалистов на спортивную экипировку и товары для путешествий на сезон достиг 19,3 тыс. рублей. На втором месте по тратам расположились представители креативных индустрий со средним чеком в 18,2 тыс. рублей. Сотрудники сферы торговли при этом заняли третью строку, тратя в среднем 16,3 тыс. рублей за сезон.

Наиболее быстрорастущим сегментом товаров для спорта и путешествий стала одежда и аксессуары для хайкинга и кемпинга. Так 42% участников опроса сообщили, что хотя бы раз за последний год покупали специализированную одежду для путешествий по России. Еще 37% респондентов отметили, что начали обращать внимание на влагозащитные материалы, термобелье и облегченные модели обуви, хотя раньше подобные товары практически не приобретали.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

