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Общество

Мужчина поменял замок в чужой пустующей квартире и продал ее

SCMP: китаец поменял замок в чужой пустующей квартире и продал ее знакомым
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В Китае мужчина поменял замок в чужой пустующей квартире и продал ее, пишет South China Morning Post.

По данным китайских СМИ, житель Шанхая по фамилии Сун обманул семейную пару, с которой дружил почти 30 лет. Когда супруги решили приобрести собственное жилье, приятель заявил, что благодаря своим связям может помочь купить квартиру по льготной цене.

В течение двух лет он убеждал знакомых переводить ему деньги якобы для оформления сделки, первоначального взноса и различных сопутствующих расходов. Позже мошенник сообщил, что нашел для них квартиру, однако потребовал еще 400 тысяч юаней для завершения покупки.

На самом деле жилье принадлежало другому человеку. Сун нашел пустующую квартиру в жилом комплексе, вызвал слесаря, заявив, что потерял ключи, и без документов, подтверждающих право собственности, заменил входной замок. После этого он показал квартиру покупателям, передал им новые ключи и подписал поддельный договор купли-продажи.

Обман раскрылся спустя несколько месяцев, когда настоящий владелец квартиры приехал вместе с потенциальным арендатором и обнаружил, что его ключ больше не подходит к двери. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, он обратился в полицию.

После задержания Сун признался, что уже потратил все полученные деньги на погашение долгов и личные расходы. Вернуть похищенные средства, по данным следствия, практически невозможно.

Ранее в Китае мужчина купил квартиру на 34 этаже в доме, где всего 32 этажа.

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