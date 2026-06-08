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Общество

Мужчина купил квартиру на 34 этаже в доме, где всего 32 этажа

SCMP: в Китае мужчина купил квартиру на 34 этаже, хотя в доме только 32 этажа
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина по фамилии Шэнь из провинции Шэньси рассказал, что ему сообщили, что здание, в котором он приобрел квартиру на 34-м этаже, не существует — в доме всего 32 этажа, пишет South China Morning Post.

Шэнь купил квартиру площадью 90 квадратных метров. Цена составляла примерно треть от рыночной, поскольку жильё относилось к категории «с ограниченными правами собственности» — неофициальное название для квартир в незаконно построенных домах на коллективных сельских землях. Такую недвижимость нельзя перепродать, закон ее не защищает, но люди покупают из-за низкой цены.

Китаец внес первоначальный взнос в размере $17 тысяч. Застройщик пообещал, что все разрешения оформят позже. Строительство задерживалось, но работы были завершены. Однако когда Шэнь собрался получать ключи, ему сказали: в доме, где находится его квартира, всего 32 этажа. Его квартиры на 34-м этаже просто не существовало.

Сначала ему предложили квартиру на 32-м этаже, но у Шэня не было денег на доплату. Через два месяца выяснилось, что и этот вариант уже недоступен. Мужчина потребовал вернуть деньги. Застройщик сослался на отсутствие средств.

В итоге покупателю вернули меньше половины средств, после чего компания перестала отвечать на звонки. Суд обязал застройщика выплатить оставшиеся средства, однако к маю 2026 года Шэнь не получил ни юаня.

Ранее в Китае женщина поссорилась с соседями и в отместку завела больше 200 кошек.

 
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