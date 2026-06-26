В Петербурге девушка упала с моста в реку

В Петербурге спасли девушку, которая упала с моста в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

Инцидент произошел на Володарском мосту — девушка сорвалась с него и упала в Неву. В этот момент рядом проходил скоростной теплоход «Водоход», экипаж которого пришел на помощь пострадавшей.

Девушку подняли на борт, после чего судно отправилось к причалу, где пострадавшую планируют передать медикам. На место вызвали бригаду скорой помощи.

До этого шестилетний мальчик ушел из дома, забрался на пирс и упал с него в Подмосковье. Он ушел под воду и не выжил. Позже его нашли спасатели. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Ранее подросток делал фото на мосту в Сибири, упал в реку и не выжил.