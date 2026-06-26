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Общество

Россиянам дали важный совет перед выходом в отпуск

Психолог Жавнеров: любое рабочее уведомление в отпуске повышает тревожность
Shutterstock

Часто россияне в отпуске остаются на связи с коллегами, причем каждое рабочее уведомление повышает чувство тревожности и мешает нормально отдыхать. В этом случае важно отключить телефон либо предупредить руководство о строго нескольких часах связи в день, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Он отметил, что для многих чтение рабочих чатов в отпуске – это не стресс, а наоборот способ снизить тревожность. Обычно это распространяется на ситуации, когда человек искренне любит свою работу и опасается, что длительный отдых приведет к неожиданным проблемам после завершения отпуска.

Однако даже в таких случаях предпочтительнее договориться с коллегами о часах, когда отпускник будет на связи, а в остальное время отключать телефон, считает специалист.

«Если на отдыхе вы отвечаете на рабочие звонки из-за негативной мотивации, думая, что можете потерять должность, например, то это приводит к выгоранию, ― предупредил психолог. ― Даже простое уведомление, которое ты ещё не открыл, может уже повышать тревожность».

Он пояснил, что из-за этой растущей тревожности и говорят о важности цифровой гигиены, так как только полное отключение от всех уведомлений позволяет в полной мере отдохнуть.

До этого эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, что многие россияне не могут полноценно отдохнуть во время отпуска, поскольку испытывают за это чувство вины и стыда на фоне мыслей о работе. Чтобы помочь себе, Якубович посоветовал полностью отключиться от рабочей среды и не думать о делах, а также устроить себе цифровой детокс и спланировать возвращение ― составить план на первый рабочий день ещё до выхода, чтобы снизить тревожность.

Ранее стало известно, что две трети россиян вынуждены работать из отпуска.

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