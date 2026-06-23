Две трети россиян вынуждены работать из отпуска

Сразу 67% россиян сообщили, что вынуждены подключаться к рабочим вопросам из отпуска. Это показало исследование сервисов Работа.ру и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

23% респондентов поделились, что имеют дело с рабочими задачами во время отпуска часто. Еще 44% делают это иногда, и лишь 33% заявили, что в отпуске не работают.

При этом 51% относятся к работе во время отпуска негативно и считают, что отпуск должен быть временем отдыха. В то же время 42% занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости, тогда как 8% чувствуют себя комфортно и позитивно относятся к работе даже в отпуске.

Чаще всего нейтрально (45% против 38% женщин) и позитивно (9% против 5% женщин) к работе во время отпуска относятся мужчины, женщины же считают, что время отпуска стоит отдавать только отдыху (55% против 45% мужчин).

Также во время отпуска оказалась распространенной практика подработки: 42% опрошенных поделились, что берут или брали подработку в отпуск, тогда как 58% такого опыта не имеют. При этом подработку чаще берут мужчины (45% против 39% женщин).

Из тех, кто готов уделять время дополнительной занятости в отпуск, распределение по объему времени выглядит равномерно: 32% готовы работать менее 10 часов в неделю, 34% готовы посвятить подработке от 10 до 20 часов, и 34% готовы выделять более 20 часов в неделю.

При этом мотивация к подработке в отпуск показывает, что главная причина — финансовая: 68% опрошенных берут подработку, чтобы получить дополнительный доход. При этом 36% респондентов отмечают, что основного дохода не хватает, 26% участников исследования не хотят терять в доходе во время отпуска, а 19% имеют конкретную финансовую цель. Свободное время в отпуске назвали 28% опрошенных, развитие навыков и получение нового опыта — 21%, а желание заработать на поездку или отдых — 13%. Разовая выгодная возможность и прочие причины указали в 13% и 2% случаев соответственно.

Ранее психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска.