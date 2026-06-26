Эксперт объяснил, ждать ли запрета iPhone в РФ после уделения VK из App Store

Удаление сервисов VK из российского App Store не означает, что технику Apple запретят в стране. Такое мнение в интервью РИАМО высказал основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«На сегодняшний день говорить о запрете техники Apple в России преждевременно. Несмотря на периодические обсуждения ограничений, iPhone, iPad и Mac остаются обычными устройствами, которые легально продаются, обслуживаются и используются. Сам факт удаления приложений из App Store не означает запрет самой экосистемы», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, наблюдается постепенная цифровая фрагментация: крупные западные платформы все чаще становятся инструментом геополитического давления.

25 июня Apple удалила из App Store 18 приложений компании VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». В Минцифры назвали действия американской компании политически мотивированными и обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявив, что техногигант не исполняет требования российского законодательства о предустановке отечественного магазина приложений на свои устройства.

Позднее в Apple заявили, что удалили приложения VK из App Store в связи с соблюдением санкционных ограничений.

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