Трех россиян обвинили в шпионаже в пользу Украины

Трех жителей Томской области обвинили в госизмене за шпионаж в пользу Украины

Трое жителей Томской области обвиняются в шпионаже в пользу спецслужб Украины, заведено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, приводя данные УФСБ по региону.

«УФСБ России по Томской области пресечена противоправная деятельность трех местных жителей, причастных к государственной измене в форме шпионажа», — говорится в сообщении.

Сообщается, что фигуранты дела передавали информацию о военнослужащих российской армии и передавали ее украинским спецслужбам.

До этого в Краснодарском крае передали в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Уточняется, что обвиняемым стал 62-летний мужчина. В 2024 году он пять раз переводил свои деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того мужчина собрал сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса в Туапсе и передал их украинским спецслужбам.

Ранее в России приговорили гражданку Украины за шпионаж.