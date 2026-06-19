Россиян предупредили об опасности сна в гамаке и на шезлонге

Сон в гамаке под деревом или на шезлонге у бассейна — неотъемлемая часть летнего отдыха. Однако такая привычка чревата неприятными последствиями для позвоночника и суставов. О том, чем опасен сон вне полноценного спального места и как организовать отдых без вреда для здоровья, «Газете.Ru» рассказала врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова, а также эксперты бренда товаров для сна ORMATEK.

Когда человек засыпает, мышцы расслабляются, а позвоночник и суставы остаются без необходимой поддержки. Тело лишается равномерной опоры.

«В гамаке или на лежаке тело лишается поддержки. В одних местах происходит перерастяжение связок, в других — защитное компенсаторное напряжение. Теряется равномерность натяжения суставных капсул, что приводит к нарушению питания суставов, сдавливанию сосудов и нервов. В результате сон может обернуться онемением рук, слабостью в конечностях, болью в мышцах и суставах, напряжением в позвоночнике», — рассказывает Коновалова.

У здорового человека неприятные ощущения могут пройти за пару часов. Но из-за малоподвижного образа жизни, свойственного многим современным людям, мышечный корсет и связочный аппарат ослаблены. В результате даже короткий сон в неудобном положении может закончиться визитом к неврологу.

Когда удобной кровати нет, эксперты советуют заранее продумать спальное место. Одно из простых решений — взять с собой подушку. Она поможет сохранить правильное положение шейного отдела позвоночника.

«Для тех, кто едет на дачу или в гостевой домик, хорошим подспорьем станет тонкий топпер. Он поможет равномерно распределить нагрузку на тело и превратит даже старый диван в комфортное спальное место. Если же приходится выбирать между гамаком и раскладушкой с твердым основанием, рекомендуется остановиться на втором варианте: он менее атмосферен, но безопаснее для позвоночника», — заявляют эксперты ORMATEK.

Несмотря на кажущийся комфорт, длительное пребывание на лежаке с высоко поднятым подголовником увеличивает нагрузку на шейный отдел и плечевой пояс. Даже во время краткосрочного отдыха лучше выбирать максимально горизонтальное положение тела.

Качественный сон — это не вопрос удобства, а важная составляющая здоровья. Несколько простых мер подготовки к поездке помогут восстановить силы и вернуться домой без боли в спине, резюмировала врач.

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