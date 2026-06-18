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Общество

Россиянам ответили, кто должен бороться с тараканами в многоквартирном доме

Специалист Бондарь: УК должна отвечать за борьбу с тараканами в доме
Александр Вильф/РИА Новости

Управляющие организации (УК, ТСЖ или ЖСК) должны бороться с тараканами в многоквартирных домах, если они появились на территории общего имущества. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, ответственные лица должны каждый месяц осматривать подвалы, чердаки и подъезды для оценки ситуации. Если будет обнаружен хотя бы один таракан, они должны будут провести дезинсекцию. В случае с насекомыми внутри квартиры, за их травлю отвечает собственник жилья.

«Однако, если насекомые проникают в квартиру из заброшенного, заваленного мусором подвала или незакрытого мусоропровода, собственник вправе потребовать от управляющей организации возмещения расходов на дезинсекцию», – отметил Бондарь.

В апреле в Калининграде местные жители рассказали о семье с шестью детьми, которые живут в антисанитарных условиях. Как рассказала женщина по имени Юлия, она заметила, что одна из одноклассниц ее дочери, 11-летняя девочка, больше месяца не появлялась в школе. Мать несовершеннолетней объяснила ситуацию ветрянкой.

Юлия рассказала, что в квартире у детей недостаточно спальных мест, нет стола и стульев. По жилью бегает большое количество тараканов.

Ранее сообщалось, что таракан стал символом молодежи Индии.

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