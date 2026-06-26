Россиянам объяснили новые правила въезда во Вьетнам

Посольство России во Вьетнаме разъяснило соотечественникам, что новые правила въезда во Вьетнам пока не являются обязательными. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Новые электронные карты прибытия, введенные с 22 июня, пока действуют в тестовом режиме и не являются обязательными, поэтому пограничный контроль в аэропортах можно проходить без них, пояснили в посольстве.

Вместе с тем, туристам следует быть готовыми заполнить электронную декларацию на месте по требованию миграционной службы, так как в будущем эти карты станут обязательными.

«Такие меры затронут в первую очередь крупнейшие в стране международные аэропорты городов Ханой, Хошимин, Камрань и о. Фукуок», — говорится в сообщении.

С 15 апреля 2026 года Вьетнам начал тестовое внедрение цифровой карты прибытия для иностранных туристов в аэропорту Хошимина. Власти предупреждают, что без предварительной регистрации прохождение контроля может затянуться.

Ранее россияне пострадали от нашествия ядовитых жуков на курорте Вьетнама.