Россияне пострадали от нашествия ядовитых жуков на курорте Вьетнама

Baza: во Вьетнаме туристы из РФ пострадали от ядовитых жуков томкатов

Россияне пострадали от ядовитых жуков на курортах Вьетнама. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, среди пострадавших есть семейная пара. Женщина находилась в номере, когда почувствовала насекомое на лбу. Подумав, что это комар, она раздавила его.

На следующий день у россиянки проявилась сыпь и чувствовалось сильное жжение на коже лица, спустя некоторое время появились отеки и волдыри. Ее супруг заметил подобные проблемы, но только на руках.

Как выяснилось в больнице, на женщину сел не комар, а ядовитый жук томкат, который, если его повредить, выделяет токсичную жидкость. На данный момент эти насекомые особенно активны.

«Они могут залетать даже на верхние этажи, если в квартире горит свет, любят влажные места и нередко прячутся в белье, оставленном на балконе», – сообщается в публикации.

Как рассказали врачи, проблемы с кожей могут сохраняться долго, восстановление занимает до месяца.

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