Крымский мост открыли для движения

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временного ограничения. Об этом рассказали в пресс-службе переправы.

Там указали, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стоит 980 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1780 машин. Время ожидания составляет свыше четырех часов.

До этого Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

Так, при пересечении моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В министерстве порекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Кроме того, уточняется, что проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонн, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.