Эксперт объяснил, можно ли есть фисташки в закрытой скорлупе

Употребление фисташек, продающихся в полностью закрытой скорлупе, не представляет вреда для здоровья. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель отдела качества компании «Мастерфуд» Сергей Леднев.

«Закрытая скорлупа обычно означает, что орех не полностью созрел: при нормальном созревании ядро увеличивается в размере и естественным образом раскрывает оболочку. При этом такие фисташки остаются пригодными к употреблению и не несут вреда для потребителя», — объяснил специалист.

Однако он напомнил о неоходимости обращать внимание на внешний вид орехов при покупке. Ядро фисташки должно быть характерного зеленоватого оттенка, а скорлупа — однородного соломенного цвета, на котором нет потемнений, повреждений и следов плесени.

При этом, по словам эксперта, важно правильно хранить фисташки, считающиеся нежными орехами, после покупки. Для того чтобы продукт не портился, необходимо поддерживать подходящий температурный режим. При этом следует избегать источников тепла и холода. Лучше всего хранить орехи в герметичной упаковке в темном и сухом месте, таком как кухонный шкаф.

Диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что в фисташках без соли содержатся вещества, которые помогают людям с артериальной гипертонией. Кроме того, по ее словам, в этих орехах есть полезные жиры, которые могут продлевать жизнь.

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