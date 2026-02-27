Диетолог раскрыла пользу фисташек для здоровья

Фисташки содержат вещества, которые помогают людям с артериальной гипертонией. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала диетолог Наталья Павлюк.

«Это не заменяет лечение, но благоприятно к употреблению при артериальной гипертензии. Небольшая помощь — 5% примерно. Фисташки, конечно, должны быть без соли», — уточнила эксперт.

Диетолог добавила, что в этих орехах присутствуют полезные жиры. По ее словам, они помогают крови в организме, а также продлевают жизнь. В целом фисташки полезны для нормализации холестерина и профилактики хронических заболеваний. В день можно потреблять примерно 20-30 г этих орехов, заключила Павлюк.

Испанский врач Хосе Мануэль Фелисес до этого говорил, что людям, страдающим от бессонницы, нужно включить в вечерний рацион фисташки, бананы и куриную грудку. По словам специалиста, фисташки представляют собой натуральный источник мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность. Также в фисташках содержится магний, который способствует расслаблению мышц и нервной системы.

