На АЗС в Забайкалье ограничили продажу бензина 15 литрами

В Забайкалье продажу топлива сократили до 15 литров за одну заправку

Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае из-за ситуации с топливом, в связи с этим продажу бензина ограничили пятнадцатью литрами за одну заправку и только в бак. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Данное решение принято на заседании краевой комиссии по ЧС под председательством губернатора Александра Осипова.

На заседании также было сказано, что топливным компаниям необходимо обеспечить неснижаемый резерв для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы. Кроме того, необходимо обеспечить внедрение механизма перехода транспортных средств на газомоторное топливо.

В Забайкальском крае утвердят перечень приоритетных потребителей топлива, в который, в том числе, войдут организации жизнеобеспечения и аварийные бригады коммунальных служб, добавили в правительстве.

В последнее время ряд регионов РФ ввел ограничения на продажу топлива. Накануне такое решение было принято в Калининградской области. При этом власти заявили, что проблем с поставками топлива в область нет.

Ранее россиянам рассказали, как безопасно снизить расход бензина.