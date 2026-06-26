Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Путь к 13 видам рака»: россиян призвали не путать бодипозитив с ожирением

Профессор Продеус: лишний вес ведет минимум к 13 типам рака и инфаркту
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Лишний вес нельзя путать с бодипозитивом, так как он напрямую связан с массой смертельно опасных заболеваний, включая различные виды рака. Страдающие от ожирения люди сталкиваются с огромной нагрузкой на суставы и рискуют пережить инфаркт и инсульт, предупредил в пресс-центре НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Поймите правильно, это не бодипозитив. Вопрос в том, что лишний вес ведёт минимум к 13 типам рака, инфаркту и инсульту», — подчеркнул врач.

Он отметил, что часто люди не связывают лишний вес с другими проблемами со здоровьем, в то время как на самом деле, помимо массы сопутствующих болезней, это состояние грозит предрасположенностью к инфекции, а также создаёт сильную нагрузку на суставы и позвоночник.

До этого биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер заявила, что проблема лишнего веса, гиподинамии и неправильного питания заключается в недостаточной осведомлённости населения о последствиях такого образа жизни. В частности, многие не задумываются о том, что среди детей с хроническими заболеваниями и детей с инвалидностью часто наблюдается ожирение. Это, в свою очередь, чревато развитием таких серьёзных недугов, как диабет второго типа. Сегодня это заболевание достигло эпидемиологического подъёма по всему миру, подчеркнула биохимик.

Ранее Продеус сообщил, что более половины случаев инвалидизации в России связаны с питанием.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!