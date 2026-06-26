«Путь к 13 видам рака»: россиян призвали не путать бодипозитив с ожирением

Лишний вес нельзя путать с бодипозитивом, так как он напрямую связан с массой смертельно опасных заболеваний, включая различные виды рака. Страдающие от ожирения люди сталкиваются с огромной нагрузкой на суставы и рискуют пережить инфаркт и инсульт, предупредил в пресс-центре НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Поймите правильно, это не бодипозитив. Вопрос в том, что лишний вес ведёт минимум к 13 типам рака, инфаркту и инсульту», — подчеркнул врач.

Он отметил, что часто люди не связывают лишний вес с другими проблемами со здоровьем, в то время как на самом деле, помимо массы сопутствующих болезней, это состояние грозит предрасположенностью к инфекции, а также создаёт сильную нагрузку на суставы и позвоночник.

До этого биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер заявила, что проблема лишнего веса, гиподинамии и неправильного питания заключается в недостаточной осведомлённости населения о последствиях такого образа жизни. В частности, многие не задумываются о том, что среди детей с хроническими заболеваниями и детей с инвалидностью часто наблюдается ожирение. Это, в свою очередь, чревато развитием таких серьёзных недугов, как диабет второго типа. Сегодня это заболевание достигло эпидемиологического подъёма по всему миру, подчеркнула биохимик.

Ранее Продеус сообщил, что более половины случаев инвалидизации в России связаны с питанием.