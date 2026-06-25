У пожилой россиянки отказали почки и легкие после экскурсии в Таиланде

Во Владивостоке госпитализирована туристка с подозрением на мелиоидоз после поездки в Таиланд и посещения фермы слонов. Об этом сообщил портал «Новости VL».

По данным издания, 66-летняя россиянка почти месяц находилась в реанимации на Пхукете. Предполагается, что она могла заразиться мелиоидозом — тяжелым тропическим заболеванием. Как отмечается в публикации, это первый завозной случай подозрения на мелиоидоз, зафиксированный в России в 2026 году. Сейчас женщина находится в Больнице рыбаков во Владивостоке, где врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Дочь пациентки Ксения рассказала, что первые симптомы заболевания появились 25 мая, а уже 27 мая ее мать была госпитализирована в Таиланде. По ее словам, 17 мая женщина посетила ферму слонов, и именно этим обстоятельством в первую очередь интересовались тайские медики. У пациентки диагностировали почечную недостаточность, поражение печени и легких. После стабилизации состояния 19 июня ее доставили в Россию, а 20 июня госпитализировали во Владивостоке. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По словам Ксении, во время экскурсии у матери была небольшая рана на ноге, а сама она была в открытой обуви. Тайские врачи сообщили семье, что бактерия Burkholderia pseudomallei нередко встречается в почве и воде на подобных фермах, а слоны могут быть ее носителями. Симптомы заболевания проявились спустя восемь дней после посещения фермы.

Ксения также призвала туристов оформлять медицинскую страховку перед поездками. По ее словам, лечение матери в тайской больнице за три недели обошлось примерно в 9 млн рублей, при этом страховая компания компенсировала около $50 тыс. (примерно 3,7 млн рублей).

Согласно данным министерства здравоохранения Таиланда, с 1 января по 16 апреля 2026 года в стране было подтверждено 732 случая мелиоидоза, 23 человека умерли. Наибольшему риску подвержены люди старше 50 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе диабетом и болезнями почек. Заражение возможно при контакте кожи с загрязненной почвой или водой, особенно через открытые раны, а также при вдыхании загрязненной пыли или употреблении неочищенной воды.

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