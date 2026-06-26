Врач объяснила, почему гинекологические заболевания обостряются летом

Гинекологические заболевания особенно часто обостряются в летний сезон. Это происходит в результате плавания в открытых водоемах, переохлаждения после купания и из-за длительных путешествий. Об этом газете «Известиям» сообщила гинеколог клиники «СМ-Клиника» Наталья Лощакова.

«Летом женщины чаще сталкиваются с переохлаждением органов малого таза, даже если это не всегда ощущается сразу. Купание в прохладной воде, долгое пребывание в мокром купальнике и кондиционированные помещения могут приводить к снижению местного иммунитета и запускать воспалительные процессы», — подчеркнула специалист.

По ее словам, смена условий интимной гигиены во время отпуска вне дома нередко нарушает баланс вагинальной флоры и рН. В результате это провоцирует бактериальный вагиноз, кандидоз и другие инфекционно-воспалительные заболевания. Также летом часто обостряются хронические заболевания, такие как сальпингоофорит и цервицит.

Снизить риски возникновения проблем со здоровьем удастся, если после купания в море или бассейне сразу менять одежду на сухую, избегать холодной воды и ограничивать время нахождения в воде. Не менее важно отдавать предпочтение свободным и дышащим вещам, отказываясь от тесных и синтетических материалов.

Врач-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Александровна Фисюк до этого предупреждала, что длительное ношение мокрого купальника может обернуться проблемами со здоровьем, в числе которых раздражение кожи и нарушение микрофлоры. По ее словам, что влажная одежда долго удерживает флагу, особенно если человек находится в тени или в месте с низкой температурой воздуха. В такой ситуации купальник становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков.

Ранее гинеколог рассказала, как часто можно использовать гели и мыло для интимной гигиены.