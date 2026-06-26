Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Врач объяснила, почему гинекологические заболевания обостряются летом

Гинеколог Лощакова: заболевания обостряются летом из-за длительных поездок
Shutterstock

Гинекологические заболевания особенно часто обостряются в летний сезон. Это происходит в результате плавания в открытых водоемах, переохлаждения после купания и из-за длительных путешествий. Об этом газете «Известиям» сообщила гинеколог клиники «СМ-Клиника» Наталья Лощакова.

«Летом женщины чаще сталкиваются с переохлаждением органов малого таза, даже если это не всегда ощущается сразу. Купание в прохладной воде, долгое пребывание в мокром купальнике и кондиционированные помещения могут приводить к снижению местного иммунитета и запускать воспалительные процессы», — подчеркнула специалист.

По ее словам, смена условий интимной гигиены во время отпуска вне дома нередко нарушает баланс вагинальной флоры и рН. В результате это провоцирует бактериальный вагиноз, кандидоз и другие инфекционно-воспалительные заболевания. Также летом часто обостряются хронические заболевания, такие как сальпингоофорит и цервицит.

Снизить риски возникновения проблем со здоровьем удастся, если после купания в море или бассейне сразу менять одежду на сухую, избегать холодной воды и ограничивать время нахождения в воде. Не менее важно отдавать предпочтение свободным и дышащим вещам, отказываясь от тесных и синтетических материалов.

Врач-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Александровна Фисюк до этого предупреждала, что длительное ношение мокрого купальника может обернуться проблемами со здоровьем, в числе которых раздражение кожи и нарушение микрофлоры. По ее словам, что влажная одежда долго удерживает флагу, особенно если человек находится в тени или в месте с низкой температурой воздуха. В такой ситуации купальник становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков.

Ранее гинеколог рассказала, как часто можно использовать гели и мыло для интимной гигиены.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!