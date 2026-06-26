Школьник свел счеты с жизнью в Минусинске

В Минусинске 15-летний подросток свел счеты с жизнью. Об этом сообщает Kras Mash.

Юношу без признаков жизни обнаружили дома. Записок он не оставил.

Известно, что четыре года назад подросток пережил буллинг. Другие дети заставили его делать непристойности и сняли это на камеру, а затем ролик попал к девочке, которая ему нравилась.

До этого в Калмыкии перед судом предстали подростки, которые издевались над 14-летним школьником, который позже свел счеты с жизнью. Главным доказательством стал телефонный разговор, во время которого обвиняемые планировали, как именно будут издеваться над жертвой. Свою вину несовершеннолетние не признали — защита настаивает, что в их действиях нет состава преступления.

Ранее уголовное дело завели после того, как мать погубила сына и свела счеты с жизнью на Кубани.