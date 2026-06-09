Уголовное дело завели после того, как мать утопила сына и свела счеты с жизнью на Кубани

На Кубани завели дело после того, как мать утопила ребенка и покончила с собой

На Кубани после гибели матери и ее малолетнего сына завели дело. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование взяли на контроль в аппарате следственного управления.

Инцидент произошел 7 июня на реке Ея в станице Новопокровской на улице Калинина. Предварительно, мать утопила собственного малолетнего сына, а затем свела счеты с жизнью. О случившемся сообщили в экстренные службы, женщину и ребенка искали всю ночь и обнаружили к утру 8 июня.

Ранее женщина боялась за будущее дочери с инвалидностью и утопила ее.