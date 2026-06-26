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В Новой Зеландии отменили более 100 авиарейсов из-за шторма

Власти Новой Зеландии отменили более 100 авиарейсов из-за ураганного ветра
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В Новой Зеландии из-за сильного шторма и ураганного ветра отменены свыше 100 авиарейсов. Об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Погодные условия вызвали наиболее серьезные перебои в работе транспорта в районе Веллингтона, где из-за сильных порывов ветра были отменены внутренние и международные авиарейсы, а также прекращено паромное сообщение через пролив Кука.

Сильная непогода в Новой Зеландии также привела к перекрытию ряда трасс на Южном острове — в частности, автомагистралей через горные перевалы Линдис, Артурс и Льюис, где ожидаются обильные снегопады. По данным MetService, порывы ветра в отдельных районах достигают 120–137 км/ч: уже зафиксированы поваленные деревья, повреждения кровель и обрывы ЛЭП. Энергокомпании сообщают о трех тысячах обесточенных потребителей в регионе Веллингтона и более 6,3 тысячи в Таранаки.

Власти призвали жителей воздержаться от поездок без необходимости, проявлять осторожность на дорогах и держаться подальше от оборванных проводов. Согласно прогнозам, сильный ветер, ливни и снег сохранятся в ряде регионов до конца текущих суток, после чего погода начнет постепенно улучшаться.

23 июня на территории Бугуруслана и Бугурусланского района Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. В пресс-службе добавили, что решение было принято в связи с неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями, в результате которых жилые дома в муниципалитете были подтоплены, а условия жизни жителей нарушены.

Ранее мощные ливни обрушились на несколько российских регионов.

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