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Врач предупредил о вреде народных методов лечения изжоги

Врач Карпенко: молоко и минералка не лечат изжогу, а сода может даже навредить
Shutterstock

Народные методы лечения изжоги, такие как молоко, минералка и сода, дают лишь кратковременный антацидный эффект, при этом сода может даже усугубить ситуацию. Об этом ТАСС рассказал к. м. н., доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

По его словам, кратковременный эффект соды, молока и минералки нейтрализует кислоту, но не обеспечивает стабильный контроль симптомов изжоги. Сода же может усилить кислотопродукцию спустя 30-40 минут, а также привести к задержке жидкости, отекам и повышению давления.

Карпенко добавил, что к врачу необходимо обращаться, если изжога возникает регулярно, повторяется на фоне употребления разных продуктов или сопровождается дополнительными симптомами.

До этого врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический нутрициолог Ольга Ермошина рассказала, что скорость приема пищи напрямую влияет на то, как работает весь желудочно-кишечный тракт — от ротовой полости до толстой кишки. Когда мы «давимся» на ходу, организм не успевает включить защитные механизмы, а последствия копятся годами.

Ранее россиян предупредили об опасности слишком горячей еды.

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