Из-за землетрясения в аэропорту Каракаса закрыли одну взлетно-посадочную полосу

Одна из взлетно-посадочных полос аэропорта Каракаса будет закрыта до начала июля

Одна из трех взлетно-посадочных полос международного аэропорта имени Симона Боливара в Каракасе будет закрыта до 2 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли страны.

По его словам, решение связано с последствиями землетрясения. Источник не уточнил степень повреждения взлетно-посадочной полосы.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас работа аэропорта имени Симона Боливара в части приема или отправки пассажирских рейсов пока не возобновилась. Аэропорт имени Оскара Мачадо Сулоаги возобновил работу несколько часов назад.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.