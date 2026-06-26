Во Франции вновь зафиксирован рекордный уровень жары

BFMTV: жара во Франции удержалась на рекордном уровне второй день подряд

Аномальная жара во Франции в четверг, 25 июня, продолжала сохраняться на рекордном уровне. Об этом сообщает BFMTV.

Предыдущий рекорд был установлен 24 июня, тогда средняя суточная температура в этот день составила рекордные +30°C, побив установленный за день до этого максимум в +29,9°C.

24 июня национальная метеорологическая служба Météo-France сообщила, что в 72 департаментах Франции объявлен наивысший — красный — уровень опасности из-за «исключительной жары».

Еще в 17 департаментах действует оранжевый — то есть предпоследний — уровень опасности, уточнили в Météo-France. Всего во французской метрополии насчитывается 96 департаментов, в семи из них режим погодной угрозы пока желтый (то есть требует осторожности при длительном нахождении под открытым небом).

В бюллетене на сайте метеослужбы указано, что завтра во второй половине дня и вечером вдоль Атлантического побережья ожидается «неустойчивая погода» со «штормовыми условиями».

Ранее ночная жара во Франции побила исторический рекорд.