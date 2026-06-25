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Общество

В США создадут банк геномов исчезающих видов

МВД США объявило о создании банка геномов исчезающих видов
Shutterstock

Министерство внутренних дел США, ответственное за управление природными ресурсами страны, заключило соглашение с биотехнологической компанией Colossal Biosciences, в рамках которого будет создан банк геномов вымирающих растений и животных. Об этом сообщает Reuters

По словам руководителя Colossal Biosciences Бена Ламма, в рамках соглашения предполагается создать криогенное хранилище генетического материала приблизительно 2,3 тыс. животных и растений.

В марте ученые обнаружили в тропических лесах Новой Гвинеи два вида опоссума, которые ранее считались вымершими около 6000 лет назад.

Открытие сделала международная исследовательская группа под руководством австралийского ученого Тима Фланнери. Оба вида относятся к так называемым «таксонам Лазаря» — организмам, которые исчезают из ископаемой летописи на тысячи лет, но позже вновь обнаруживаются живыми.

Ранее в пустынях Ближнего Востока обнаружили нестареющих мышей.

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