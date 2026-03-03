В пустынях Ближнего Востока обнаружили нестареющих мышей

Science Advances: золотистые колючие мыши живут в пустыне до пяти лет и не стареют

Пока одни животные удивляют устойчивостью к вирусам или раку, другое существо привлекло внимание ученых способностью стареть без типичных возрастных потерь. Речь о золотистой колючей мыши, обитающей в каменистых пустынях Ближнего Востока. Исследователи Йельской школы медицины выяснили, что этот вид живет в дикой природе до пяти лет — в шесть–семь раз дольше обычных мышей, которые редко доживают до девяти месяцев. Работа опубликована в журнале Science Advances.

«Некоторые золотистые колючие мыши живут в пустыне до пяти лет. И это только то, что нам удалось наблюдать», — отметил старший автор работы Вишва Дип Диксит, профессор патологии Йельского университета.

Главное — не только продолжительность жизни, но и ее качество. Даже в пожилом возрасте мыши остаются активными: добывают пищу и избегают хищников. Ученые обнаружили несколько особенностей, которые могут объяснять «грациозное старение». Во-первых, золотистые колючие мыши способны заживлять кожные раны без образования рубцов — и сохраняют эту способность даже в старости.

Во-вторых, у них практически не деградирует тимус — орган иммунной системы, который у большинства позвоночных быстро уменьшается с возрастом. «Даже у очень старых особей тимус остается структурно и функционально сохранным», — добавил Диксит.

Третья особенность — отсутствие выраженного ухудшения памяти и способности к обучению у пожилых животных.

Исследователи также изучили жировую ткань мышей, где с возрастом обычно усиливается хроническое воспаление. Они обнаружили повышенную активность гена, кодирующего белок кластерин. Этот белок помогает удалять поврежденные белки и связан с более низким уровнем воспаления и большей продолжительностью жизни у млекопитающих.

Когда кластерин ввели обычным лабораторным мышам, у них замедлилось возрастное ухудшение двигательных функций и снизились признаки хронического воспаления. Похожие эффекты ученые зафиксировали и в человеческих иммунных клетках.

«Мы считаем, что кластерин — один из ключевых факторов устойчивости к возрастным изменениям», — заключил первый автор работы Хи-Хун Ким.

По мнению исследователей, эволюция сыграла важную роль. Золотистые колючие мыши активны днем, что снижает конкуренцию и риск ночных хищников. Они устойчивы к токсинам и способны переживать длительные периоды голода, снижая энергетические затраты. Детеныши рождаются более развитыми, а забота о потомстве распределяется между несколькими самками.

Все это увеличивает шансы на выживание и позволяет естественному отбору закрепить механизмы здорового старения.

Ученые предполагают, что аналогичные метаболические пути могут существовать и у человека, но быть «выключенными». Если удастся научиться безопасно активировать их, например с помощью белков вроде кластерина, это может открыть путь к новым препаратам для продления здоровой жизни.

