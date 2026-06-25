В Дании планируют отменить особый ВНЖ для украинцев одной категории

Датское правительство представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать в Дании временный вид на жительство по особому закону. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что для получения специального ВНЖ украинским беженцам не нужно проходить стандартную процедуру получения убежища.

По данным министерства иммиграции и интеграции Дании, правительство королевства хочет изменить правила получения вида на жительство для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые не освобождены от военной службы.

В ведомстве отмечают, что изменение вводится для того, чтобы беженцы не пытались уклониться от мобилизации с помощью датских законов.

До этого министр юстиции Норвегии Астри Аас-Хансен заявила, что норвежские власти решили ужесточить правила пребывания граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет — они перестанут получать защитный статус автоматически, как это было до сих пор.

Ранее стало известно об ожидающих украинских беженцев огромных штрафах на родине.