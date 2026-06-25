Невеста вместе с любовником столкнула жениха с обрыва, чтобы расторгнуть помолвку

В Индии 20-летняя невеста с возлюбленным столкнула жениха с обрыва

В Индии девушка и ее возлюбленный стали фигурантами уголовного дела после расправы над женихом первой. Об этом сообщает Hindustan times.

20-летняя девушка по имени Сия уговорила жениха-бизнесмена Кетана отправиться с ней на прогулку-подарок, так как на следующий день она должна была отмечать день рождения.

Спустя некоторое время Сия написала родителям мужчины, что во время фотосессии он поскользнулся и упал в ущелье.

Изначально это считалось несчастным случаем, но, как выяснили правоохранители, помимо пары на месте был возлюбленный девушки, Четан. Вместе с ним она столкнула жениха в ущелье.

В беседе с правоохранителями Сия заявила, что рассматривала вариант побега, но это запятнало бы репутацию ее семьи, поэтому они с Четаном решили «вычеркнуть Кетана из своей жизни».

При этом пара подготовилась к преступлению. Так, Четан оставил телефон в магазине родителей, и вместо него взял устройство одного из работников.

На данный момент следствие продолжается.

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