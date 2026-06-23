На Алтае женщина едва не ослепила любовницу мужа с помощью уксусной кислоты

Жительница Алтайского края узнала, что муж ей изменяет, и плеснула в соперницу уксус. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Из материалов дела следует, что семейная пара пришла в гости, где за распитием алкоголя гостья рассказала, что давно встречается с мужем женщины и собирается с ним в совместную поездку.

После этого женщина схватила стоявшую на столе бутылочку с уксусной кислотой и плеснула жидкость в лицо обидчице. Потерпевшая получила химический ожог роговицы и конъюнктивы правого глаза, что привело к снижению зрения.

В суде подсудимая полностью признала вину. Мировой суд назначил ей один год ограничения свободы. Также с нее взыскали 9200 рублей материального ущерба и 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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