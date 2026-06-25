В Иркутске мать осталась на улице с двумя детьми из-за мошенников

Женщина из Иркутска стала жертвой мошенников, отдав им почти 13 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Во время первого звонка женщине по имени Екатерина заявили, что ее старшей дочери якобы пришла посылка, и, чтобы забрать ее, нужно продиктовать код.

Вскоре злоумышленники заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и оформили доверенность на имя мужчины из недружественного государства. Чтобы спасти средства, она якобы должна снять их и перевести в цифровую валюту.

По словам Екатерины, она обращалась в те банки, которые указывала ей собеседница. В течение 11 часов она ездила по городу, выполняя требования неизвестных.

Деньги якобы спасли, но вскоре ей прислали «доверенность» на квартиру. Обнулить этот документ якобы нельзя, поэтому нужно фиктивно продать жилье. В результате она продала жилье за 11,9 млн рублей, отдав деньги неизвестным.

Позже мошенники придумали новую историю, в которую женщина поверила и попросила денег у сестры, которая поняла, что родственницу обманывают.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас она живет у брата вместе с двумя детьми.

Ранее в Пензе пенсионерка отдала мошенникам 18 млн рублей по слову «шашлык».