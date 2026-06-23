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Общество

В Кабардино-Балкарии мужчина убил мачеху и изнасиловал сводную сестру

В Кабардино-Балкарии 69-летнего мужчину осудили за двойное убийство членов семьи
Shutterstock/FOTODOM

Житель Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела из-за двойного убийства, совершенного более 40 лет назад. Об этом сообщает Следком.

Инцидент произошел в 1984-м году, но в тот момент убийце удалось избежать наказания. Мужчина приехал в Нальчик к новой семье отца. Когда родитель ушел из дома, сын ворвался в жилье и зарезал мачеху ножом.

Затем он схватил 15-летнюю сводную сестру и изнасиловал. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант задушил ее.

«Завладев драгоценностями и денежными средствами погибшей, он скрылся с места преступления», – сообщается в публикации.

В 1984-м следователи не нашли достаточно улик, чтобы доказать причастность мужчины к убийству. Однако спустя годы выяснилось, что к произошедшему причастен 69-летний мужчина, который уже проживает на территории другой страны.

В результате его экстрадировали в Россию. Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее муж убил жену через год после свадьбы, потому что боялся, что она его бросит.

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