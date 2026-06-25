Губернатор Курганской области обвинил интернет в демографическом кризисе

Интернет является главной причиной демографического кризиса в России. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, порядка 80% информационного контента формирует у молодых людей установки против рождения детей. В результате все больше молодых людей делают выбор в пользу малодетности либо бездетности вообще. Шумков подчеркнул, что основная угроза сегодня — это негативное воздействие на сознание тех, кто может и должен рожать.

«А это значит, откупиться от проблемы только деньгами не получится», — добавил он.

До этого экономист колледжа Middlebury Кейтлин Майерс пришла к выводу, что появление iPhone в 2007 году могло стать одной из ключевых причин снижения рождаемости в США. Согласно ее исследованию, на смартфон Apple может приходиться от 33 до 52% падения коэффициента рождаемости. Распространение смартфонов изменило социальное поведение людей: многие стали заменять личное общение взаимодействием через устройства.

В Кремле проблемы с демографией назвали болезненными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия находится в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. По прогнозам, до наступления 2050-х годов мировое население начнет сокращаться.

Ранее россиянам поставили задачу по нормам рождаемости на ближайшие 4 года.