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Общество

В Турции наблюдаются перебои с интернетом перед саммитом НАТО

РИА: в Анкаре наблюдаются перебои с интернетом и соцсетями перед саммитом НАТО
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Перебои с доступом к мобильному интернету и ряду социальных сетей наблюдаются в Анкаре перед саммитом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, турецкие власти сообщали об усилении контроля в городе и введении дополнительных мер безопасности. Так, в Анкаре с перебоями работает мобильный интернет, затруднен доступ к социальной сети X и к ряду других интернет-платформ. Официальных заявлений турецких властей или операторов связи о причинах перебоев на данный момент не поступало.

Саммит лидеров НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции — впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

Парламентский саммит НАТО состоится в Стамбуле 28-29 июня. На мероприятии ожидается встреча представителей парламентов стран-членов альянса, они обсудят актуальные вопросы евроатлантической безопасности и подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне.

Ранее СМИ узнали о планах НАТО выделить Украине многомиллиардную сумму.

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