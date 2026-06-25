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Общество

Глава Крыма призвал жителей полуострова не поддаваться панике

Аксенов: призываю крымчан не поддаваться панике и не распространять слухи
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс» призвал жителей полуострова не поддаваться панике и не распространять слухи.

«Призываю крымчан не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом», — написал он.

По словам Аксенова, главная цель врага — запугать население и посеять панику с помощью фейков и информационных вбросов. Он подчеркнул, что все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты в полном объеме. Глава региона поблагодарил крымчан за единство и взаимопомощь, отметив, что за прошедшие годы регион преодолел много испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых операций, в том числе на крымском направлении. По его словам, реализация этих планов зависит от решений стран «Большой семерки» о поставках вооружений, которые Киев запрашивал у западных союзников. Зеленский также поручил разведке и Вооруженным силам Украины (ВСУ) действовать на опережение против объектов российской инфраструктуры.

Бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов, комментируя слова Зеленского, выразил уверенность, что попытки ВСУ высадиться на полуострове обречены на провал. По его мнению, выдвижение плавсредств с десантом из Одессы или Николаева будет замечено заблаговременно. Комоедов заявил, что российские военные уничтожат десант противника, а боеприпасов у ВСУ надолго не хватит, так как доставить их по морю или воздуху не удастся.

Ранее глава Крыма сообщил о повреждениях энергоинфраструктуры республики.

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