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Общество

Ульяновский таксист жестоко избил клиентку за отказ платить

В Ульяновске таксиста задержали за избиение пассажирки
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Ульяновской области подозревают в избиении женщины после поездки на такси. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Ульяновске. По данным издания, пострадавшая вызвала такси, но только в пункте назначения выяснилось, что денег у нее при себе нет.

Недовольный ситуацией водитель вытолкал пострадавшую из авто и избил. В результате женщина получила травмы и обратилась в медучреждение.

«Врачи зафиксировали телесные повреждения и сообщили в полицию», – сообщается в публикации.

Таксиста задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого 32-летнего жителя Оренбургской области задержали за нападение на таксиста. Между мужчинами возник конфликт, во время которого оппонент ударил таксиста отверткой в шею. Пострадавшего спасли прохожие, нападавшего вскоре задержали. По факту произошедшего возбудили дело.

Ранее таксист изнасиловал девочку и, расправившись, бросил на обочине.

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