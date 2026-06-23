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Общество

Таксист изнасиловал девочку и, расправившись, бросил на обочине

В Индии таксист изнасиловал 11-летнюю девочку и бросил на обочине дороги
Shutterstock

Водителя такси задержали за надругательство над ребенком в Индии. Об этом сообщает Jaihin Janab со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, семья 11-летней девочки из-за финансовых трудностей съехала с арендованного жилья и была вынуждена жить на улице. Когда родители и их четверо детей спали на тротуаре, их заметил таксист.

Ему удалось похитить девочку. Позже он изнасиловал школьницу и расправился с ней.

Тем временем семья заметила исчезновение дочери и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов отсмотрели записи с десятков камер видеонаблюдения и спустя несколько часов задержали 25-летнего местного жителя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, в том числе и по статье о сексуальном преступлении. Он признался в преступлении и заявил, что после расправы бросил пострадавшую на дороге.

Выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности, но детали не уточняются. Как полагают полицейские, таксист мог действовать не один. Сейчас эту версию проверяют.

Ранее двое мужчин заманили 16-летнюю девушку в квартиру и изнасиловали.

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