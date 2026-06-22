Пьяный пассажир воткнул в шею таксиста отвертку

В Орске пьяный мужчина с отверткой напал на таксиста

В Оренбургской области задержали 32-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на жизнь водителя такси. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером у жилого дома на улице Васнецова, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения поссорился с таксистом и ударил его в шею отверткой. Таксиста спасли прохожие, ему потребовалась помощь медиков. нападавшего удалось задержать, им оказался 32-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело о покушении, решается вопрос об избрании меры пресечения, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Волгограде мужчина открыл стрельбу из-за ссоры с таксистом. Водитель такси приехал по вызову к указанному адресу, однако там между ним и клиентом внезапно вспыхнула словесная перепалка. В какой-то момент пассажир достал предмет, похожий на пистолет, и открыл стрельбу. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили стрелка, им оказался ранее судимый местный житель.

Ранее неизвестные напали на водителя такси в центре Улан-Удэ.