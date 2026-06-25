Правительство одобрило уточнение расчета НДФЛ при обмене недвижимостью

Российское правительство одобрило изменения в Налоговый кодекс, касающиеся более точного определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при проведении сделок по обмену недвижимостью, не связанных с предпринимательской деятельностью. Об этом сообщили в министерстве финансов РФ.

Данные поправки, как поясняется, разработаны в соответствии с Постановлением Конституционного Суда № 1-П от 15 января 2026 года. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на урегулирование порядка расчета НДФЛ в ситуациях, когда происходит обмен объектами недвижимости.

Согласно представленным материалам, налогооблагаемая база будет определяться как разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов, с учетом возможной денежной доплаты, если стоимость одного объекта превышает стоимость другого.

До этого сообщалось, что владельцы жилых помещений обязаны своевременно уплачивать налог на принадлежащую им недвижимость, при этом действующие нормативно-правовые акты содержат ряд законных способов и льготных механизмов, позволяющих снизить размер налоговых начислений.

Ранее россиян предупредили, когда переводы на карту попадают под НДФЛ.