Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам рассказали, как законно уменьшить налог на недвижимость

«Финансы Mail»: налоговый вычет по метрам поможет уменьшить налог на жилье
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Собственники квартир и домов обязаны платить налог на недвижимость, однако законодательство предусматривает механизмы, которые позволяют уменьшить сумму начислений. Об этом пишет «Финансы Mail».

По информации издания, оодин из основных способов снизить налоговую нагрузку связан с имущественным вычетом по площади жилья. Для квартир налоговая база автоматически уменьшается на 20 квадратных метров. Например, если площадь квартиры составляет 56 квадратных метров, налог будет начисляться только на 36 квадратных метров.

Если гражданину принадлежит несколько квартир, такой вычет применяется только к одному объекту недвижимости по выбору собственника, пишет издание. Для остальных квартир налог рассчитывается в полном объеме.

При этом правило действует иначе, если человек владеет объектами разных типов. Например, если в собственности одновременно находятся квартира и жилой дом, вычет предоставляется по каждому из них отдельно, поясняет издание.

Для владельцев долей в недвижимости также предусмотрены послабления. В этом случае налоговая база уменьшается на 10 квадратных метров.

Дополнительные льготы доступны многодетным семьям. Граждане, воспитывающие трех и более детей, могут воспользоваться федеральной льготой и не платить налог за один объект недвижимости определенного вида, подчеркивает издание.

Многие собственники не учитывают действующие налоговые вычеты и льготы, хотя они позволяют законно сократить расходы на содержание недвижимости, заключает издание.

Ранее в Госдуме объяснили рост сроков окупаемости квартир.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
35 лет назад россияне выбрали первого президента. Как ему помогли еда по талонам и небывалая инфляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!