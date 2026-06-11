Россиянам рассказали, как законно уменьшить налог на недвижимость

Собственники квартир и домов обязаны платить налог на недвижимость, однако законодательство предусматривает механизмы, которые позволяют уменьшить сумму начислений. Об этом пишет «Финансы Mail».

По информации издания, оодин из основных способов снизить налоговую нагрузку связан с имущественным вычетом по площади жилья. Для квартир налоговая база автоматически уменьшается на 20 квадратных метров. Например, если площадь квартиры составляет 56 квадратных метров, налог будет начисляться только на 36 квадратных метров.

Если гражданину принадлежит несколько квартир, такой вычет применяется только к одному объекту недвижимости по выбору собственника, пишет издание. Для остальных квартир налог рассчитывается в полном объеме.

При этом правило действует иначе, если человек владеет объектами разных типов. Например, если в собственности одновременно находятся квартира и жилой дом, вычет предоставляется по каждому из них отдельно, поясняет издание.

Для владельцев долей в недвижимости также предусмотрены послабления. В этом случае налоговая база уменьшается на 10 квадратных метров.

Дополнительные льготы доступны многодетным семьям. Граждане, воспитывающие трех и более детей, могут воспользоваться федеральной льготой и не платить налог за один объект недвижимости определенного вида, подчеркивает издание.

Многие собственники не учитывают действующие налоговые вычеты и льготы, хотя они позволяют законно сократить расходы на содержание недвижимости, заключает издание.

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