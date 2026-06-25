Стало известно, что жители Каракаса ночевали на улице после землетрясений

Жителям Каракаса пришлось ночевать на площади Венесуэлы из-за повторных толчков после землетрясений. Об этом сообщает RT. По данным издания, столица республики оказалась в числе наиболее пострадавших от стихии городов.

Один из очевидцев сообщил, что во время землетрясения «асфальт двигался так, словно по нему «проходила волна».

«Я увидел, как здание напротив также колебалось и сильно раскачивалось», — рассказал он.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.). По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

Повреждения получили многоэтажные дома и другие постройки, в главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась кровля терминала, были отменены все рейсы. В стране ввели чрезвычайное положение. По последним данным, 971 человек получил ранения, еще 164 спасти не удалось. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.