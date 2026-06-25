Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В лесах Ямала ввели режим ЧС из-за природных пожаров

На Ямале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах
Konstantinos Anagnostou/Reuters

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа установлен режим чрезвычайной ситуации в лесной зоне. Как уточнили в пресс-службе правительства округа, решение принято из-за осложнившейся пожарной обстановки, в частности, из-за возгораний на землях заповедника «Верхне-Тазовский».

Статус ЧС будет действовать до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Данная мера дает властям возможность мобилизовать дополнительные ресурсы для борьбы с огнем, в том числе в границах природоохранных зон. Приоритетной задачей специалистов является предотвращение угрозы распространения пламени на жилые районы.

По состоянию на утро 25 июня в регионе насчитывалось 12 очагов возгорания, охвативших свыше 3 тысяч гектаров. Ликвидацией пожаров занимаются 221 специалист. Суммарно с начала текущего сезона на Ямале зафиксирован 161 природный пожар на площади, превышающей 16 тысяч гектаров.

Кроме того, в округе с 19 июня по 30 августа продолжает действовать особый противопожарный режим. На этот период наложен строгий запрет на использование открытого огня вне отведенных для этого площадок, за исключением проведения экстренных аварийно-спасательных мероприятий.

Ранее в МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!