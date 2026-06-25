В лесах Ямала ввели режим ЧС из-за природных пожаров

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа установлен режим чрезвычайной ситуации в лесной зоне. Как уточнили в пресс-службе правительства округа, решение принято из-за осложнившейся пожарной обстановки, в частности, из-за возгораний на землях заповедника «Верхне-Тазовский».

Статус ЧС будет действовать до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Данная мера дает властям возможность мобилизовать дополнительные ресурсы для борьбы с огнем, в том числе в границах природоохранных зон. Приоритетной задачей специалистов является предотвращение угрозы распространения пламени на жилые районы.

По состоянию на утро 25 июня в регионе насчитывалось 12 очагов возгорания, охвативших свыше 3 тысяч гектаров. Ликвидацией пожаров занимаются 221 специалист. Суммарно с начала текущего сезона на Ямале зафиксирован 161 природный пожар на площади, превышающей 16 тысяч гектаров.

Кроме того, в округе с 19 июня по 30 августа продолжает действовать особый противопожарный режим. На этот период наложен строгий запрет на использование открытого огня вне отведенных для этого площадок, за исключением проведения экстренных аварийно-спасательных мероприятий.

Ранее в МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в России.