Один из городов Венесуэлы остается без связи и света после землетрясения

Город Ла-Гуайра в Венесуэле, остается без связи и электричества после землетрясения. На улицах много машин скорой помощи, пишет РИА Новости.

«В регионе со вчерашнего дня нет электричества, отсутствует мобильная связь и интернет, связаться с близкими можно лишь по стационарному телефону. В штате много разрушенных и пострадавших зданий. Полностью разрушен девятиэтажный отель Edwards в городе Макуто», — сказано в материале.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.) По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

В Каракасе получили повреждения многоэтажные дома и другие постройки, в главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась кровля терминала, были отменены все рейсы. В стране ввели чрезвычайное положение.

Ранее Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы.