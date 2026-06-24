В Кузбассе мужчина обманом заманил девочку к себе и попытался изнасиловать

В Кузбассе педофил предложил девочке поиграть в комьютер и едва не изнасиловал

В Кузбассе суд отправил под стражу 24-летнего жителя региона, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Инцидент произошел в Мариинске. По данным следствия, мужчина увидел на улице и пригласил к себе домой 11-летнюю девочку, предложив ей поиграть в компьютер, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Крики ребенка услышала его мать. Она вошла в дом и спасла дочь от изнасилования, а затем сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Мариинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа 2026 года. Как отмечается, мужчина уже находился под административным надзором после отбытия наказания за аналогичное преступление. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы

Ранее мужчина похитил и изнасиловал четырехлетнюю девочку, чтобы отомстить ее отцу.