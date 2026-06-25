Юрист объяснил, кто звонит россиянам с предложением «бесплатно» списать долги

Звонок с предложением «списать долги» может поступить даже человеку, который никогда не пользовался кредитами. О том, откуда поступают эти звонки, «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов.

Эксперт объяснил, что чаще всего такие обзвоны ведут компании, которые занимаются банкротством граждан и организаций. Это узкая юридическая сфера. Фирма ищет клиентов, предлагает консультацию, а затем — сопровождение дела за деньги.

«Чаще всего звонят даже без информации о наличии или отсутствии у вас задолженностей. Это менеджеры по продажам, которые предлагают записаться на консультацию или заключить договор об оказании услуг», — объяснил Параскевов.

Юрист отметил, что в разговоре человеку обычно быстро рассказывают о возможности законно избавиться от долгов. В бытовой речи это называют списанием, а на правовом языке — банкротством. Для физлиц есть судебная процедура через арбитражный суд и внесудебная — через МФЦ.

Через суд граждане обращаются при более крупных долгах. После подачи заявления в деле появляется финансовый управляющий, который ведет процедуру. Через МФЦ можно пройти упрощенный порядок при сумме долга от 25 тысяч до миллиона рублей, если совпадают условия закона, продолжил собеседник издания.

По словам Параскевова, такие звонки пугать не должны. Гораздо важнее понимать, что на другом конце провода человек продают услугу. Компания может помочь с документами и сопровождением, но бесплатно работать она, конечно, не будет.

Если долги действительно есть, эксперт посоветовал не соглашаться на первое предложение по телефону. Лучше сходить на консультацию в несколько мест, сравнить условия и понять, кто именно будет вести дело.

Если долгов нет, разговор можно сразу закончить.

«Если у вас любого рода долги отсутствуют, то можете смело бросать трубку, так как помощь в области банкротства вам не требуется», — заключил юрист.

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