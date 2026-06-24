Россияне потратили на подготовку к выпускному больше запланированного

Большинство (60%) опрошенных россиян потратили к выпускному ребенка больше запланированного. У 32% итоговая сумма заметно превысила ожидания, еще у 28% — оказалась немного выше первоначальных расчетов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Альфа-Деньги» (есть у «Газеты.Ru»).

Помимо самого праздника, семьям приходится учитывать расходы на последний звонок, фотоальбомы, памятные сувениры учителям и наряд для ребенка. Самыми заметными из таких статей расходов родители назвали одежду, обувь и аксессуары — этот вариант выбрали 66% участников опроса. 60% отметили организацию выпускного вечера, а 54% — подготовку образа, включая прическу, макияж и маникюр. Для 40% ощутимыми оказались расходы на фотоальбом и съемку, для 38% — на подарки учителям и кураторам.

Чаще всего семьи готовы потратить на выпускные мероприятия 10–40 тыс. рублей. Бюджет в пределах 10–20 тыс. рублей планируют 28% респондентов, еще 24% — 20–40 тыс. рублей. Почти каждый четвертый участник опроса закладывает более 40 тыс. рублей: 17% рассчитывают потратить 40–70 тыс. рублей, а 6% — свыше 70 тыс. рублей. Еще 10% пока не подсчитывали общую сумму расходов.

Более трети опрошенных приступили к планированию за один-два месяца, 19% — за три-пять месяцев, а 11% — еще за полгода или раньше. При этом 22% начали учитывать дополнительные траты всего за несколько недель до праздника, а каждый десятый — только сейчас, по мере появления расходов.

Для оплаты выпускного 41% семей используют текущие доходы, еще 25% — накопления. Каждый девятый респондент сокращает другие статьи бюджета, чтобы уложиться в запланированную сумму. Чаще всего семьи временно уменьшают расходы на развлечения и досуг — так поступают 22% опрошенных. Еще 16% реже ходят в кафе, рестораны или заказывают доставку, а по 14% экономят на одежде для других членов семьи и поездках на выходные.

Некоторые семьи пересматривают и более крупные планы. Из-за выпускного сезона 28% респондентов готовы перенести отпуск или поездку, 17% — ремонт, по 8% — покупку техники или мебели и других товаров для дома.

28% опрошенных отмечают, что для них важно, чтобы их ребенок чувствовал себя на равных со сверстниками. Еще 21% учитывают в своем выборе возможную реакцию со стороны других родителей или участников мероприятия. При этом каждый пятый респондент не готов экономить ни на чем, если речь идет о выпускном.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян. На вопрос можно было дать несколько вариантов ответа.

Ранее стало известно, у скольких россиян был алкоголь на выпускном.